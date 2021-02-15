Наставник футболістів «Львова» Шумський - найкращий тренер 14 туру УПЛ

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки 14-го туру чемпіонату країни серед клубів Прем'єр-ліги.

Найкращим тренером став 48-річний наставник клубу "Львів" Віталій Шумський, підопічні якого завдали в гостях поразки закарпатському "Минаю" (2:1), повідомляє пресслужба об'єднання.

"Львів" досить раціонально використовує наявні кадри, надає шанс гравцям себе проявити, часто знаходить їм нове застосування. Скажімо, Якимець і Ременяк знайшли себе як лінійні, Шина та Алваро вкотре проявили свою різносторонність у групі атаки, а склад вирізнявся зіграністю (у старті вийшов лише один дебютант - центральний хавбек Брікнер, а Алваро та Ренан, які повернулися з зарубіжних клубів, добре знали стиль і вимоги львівської команди", - зазначається у повідомленні.

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"Львів" ніні йде на 10-у місці у турнірній таблиці УПЛ.

Фото: uafc.org.ua.