Артем Пустовий удруге став володарем Кубка Іспанії з баскетболу

28-річний центровий баскетбольної збірної України Артем Пустовий виграв Кубок Іспанії у складі "Барселони".

У фіналі каталонський клуб здолав мадридський "Реал" - 88:73, повідомляє пресслужба ФБУ.

Відірвавшись у рахунку в першій половині зустрічі, "Барселона" лідерство суперникам вже не віддавала.

Пустовий вийшов у старті, отримав 6 хвилин ігрового часу, набрав 2 очки, став автором ефектного "данку", а також записав до активу 1 блок-шот.

Артем Пустовий проводить свій третій - останній за контрактом - сезон за "Барселону". Для українського центрового це другий виграний Кубок у складі іспанського клубу.

Фото: fbu.ua.