Гладкий став найкращим футболістом 14 туру чемпіонату УПЛ
Укрінформ
Українська футбольна Прем’єр-ліга визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 14-го туру.
За підсумком голосування експертної ради перемогу здобув нападник луганської "Зорі" Олександр Гладкий, який набрав 5 балів, повідомляє пресслужба УПЛ.
Другим став форвард київського "Динамо" Артем Беседін (3 бали), третім - бразильський нападник "Львова" Алваро (1).
Як повідомлялося, Гладкий оформив дубль у ворота чернігівської "Десни" (2:1). Загалом нинішнього сезону форвард забив 6 м'ячів в 11-ти матчах чемпіонату України.
Фото: zoryafc.com.