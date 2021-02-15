Матч «Динамо» - «Брюгге» може не відбутися через сильні морози в Україні - ЗМІ

Перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА між футболістами київського «Динамо» і бельгійського «Брюгге» опинився під загрозою зриву через сильні морози в Києві.

Як інформує бельгійське видання Het Nieuwsblad, згідно з правилами УЄФА, при більш низькій температурі, ніж 15 градусів морозу, один з клубів, має право відмовитися від проведення матчу, передає Укрінформ.

Повідомляється, що рішення буде прийнято в день гри під час наради клубів і делегата УЄФА.

У день матчу синоптики обіцяють морози - 7 градусів нижче нуля вдень і до 20 градусів в ніч з четверга на п'ятницю.

Поєдинок «Динамо» - «Брюгге» запланований на четвер, 18 лютого. Гра пройде на столичному НСК «Олімпійський» без глядачів.