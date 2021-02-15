Світоліна: Я не змогла адаптувати гру під удари Пегули

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна поспілкувалася із пресою після поразки від американки Джесіки Пегули у четвертому колі Australian Open - 4:6, 6:3, 3:6.

Українська тенісистка зізналася, що не змогла адаптувати гру під удари суперниці, повідомляє BTU.

"Я припускалася занадто багато помилок. Пегула зіграла досить добре, мені ж було важко знайти ритм, не вистачало концентрації. У Пегули свій стиль, вона досить плоско пробиває, найчастіше м'ячі після її ударів просто проcлизають повз тебе. Я не могла адаптувати свою гру під такі удари. Часом просто не могла сфокусуватися, впоратися із розіграшами. Це був не мій день. Тим не менш, намагалася боротися. У другій партії відігралася з раннього брейка. Пробувала знайти свою гру і настрій. Але не завжди трапляється так, як хочеться", - заявила Еліна Світоліна.

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Як повідомляв Укрінформ, у третьому колі турніру 26-річна українка обіграла Юлію Путінцеву з Казахстану, у попередньому раунді - 16-річну американку Корі Гауфф, а в першому раунді на у двох сетах завдала поразки чешці Марі Боузковій.

Australian Open-2021 триватиме до 21 лютого.

Фото: btu.org.