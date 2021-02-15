Кіченок останньою з українських тенісисток завершила виступ на Australian Open

Українсько-латвійський дует Людмила Кіченок - Олена Остапенко не зміг пробитися до чвертьфіналу турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, який триває в Мельбурні.

У третьому колі парних змагань посіяні під 13-м номером Кіченок і Остапенко поступилися четвертому номеру "посіву" Ніколь Мелікар (США) - Демі Схюрс (Голландія) - 2:6, 4:6, передає Укрінформ.

Путівку до півфіналу турніру Мелікар і Схюрс розіграють з американками Корі Гауфф і Кеті Макнейл, які обіграли посіяний під 9-м номером чилійсько-американський тандем Алекса Гуарачі - Дезіре Кравчик - 7:5, 6:3.

Людмила Кіченок останньою з українок залишає Australian Open. Як повідомлялося, перша «ракетка» України Еліна Світоліна сьогодні програла матч за вихід до 1/4 фіналу американці Джесіці Пегулі (4:6, 6:3, 3:6).

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Australian Open-2021 завершиться 21 лютого.

Фото: Getty Images.