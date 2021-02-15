НБА: Михайлюк допоміг «Детройту» обіграти «Нью-Орлеан»

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

«Детройт», за який виступає український захисник Святослав Михайлюк здобув перемогу над «Нью-Орлеаном» (123:112), а «Вашингтон» українського центрового Олексія Леня обіграв «Бостон» (104:91), передає Укрінформ.

В активі Михайлюка - 18 очок. Лень у грі своєї команди на паркет не виходив.

Результати поєдинків ігрового дня:

«Вашингтон Візардс» - «Бостон Селтікс» - 104:91 (29:22, 26:21, 34:24, 15:24)

«Детройт Пістонс» - «Нью-Орлеан Пеліканс» - 123:112 (30:40, 34:22, 33:27, 26:23)

«Торонто Репторс» - «Міннесота Тімбервулвз» - 112:116 (26:27, 32:27, 25:37, 29:25)

«Шарлотт Хорнетс» - «Сан-Антоніо Сперс» - 110:122 (33:17, 26:47, 30:25, 21:33)

«Даллас Маверікс» - «Портленд Трейл Блейзерс» - 118:121 (25:34, 36:24, 30:45, 27:18)

«Оклахома-Сіті Тандер» - «Мілуокі Бакс» - 114:109 (24:24, 28:17, 29:40, 33:28)

«Фінікс Санс» - «Орландо Меджік» - 109:90 (28:16, 24:19, 32:25, 25:30)

«Денвер Наггетс» - «Лос-Анджелес Лейкерс» - 122:105 (33:33, 40:28, 30:24, 19:20)

«Лос-Анджелес Кліпперс» - «Клівленд Кавальєрс» - 128:111 (32:24, 38:34, 36:30, 22:23)

«Сакраменто Кінгз» - «Мемфіс Гріззліс» - 110:124 (22:30 24:32, 33:37, 31:25).

Фото: НБА.