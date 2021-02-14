«Дніпро-1» переміг «Інгулець» і залишив останнє місце у футбольній Прем'єр-лізі

«Дніпро-1» переміг «Інгулець» і залишив останнє місце у футбольній Прем'єр-лізі

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Укрінформ
Футболісти «Дніпра-1» обіграли «Інгулець» з Петрового у поєдинку 14-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Зустріч «Дніпро-1» - «Інгулець», завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів «Дніпро-Арени», передає Укрінформ.

М'ячі забили Дуглас, який відзначився на 11-й хвилині, та Олександр Кучеренко (42 - автогол).

Результати інших поєдинків туру:

«Зоря» (Луганськ) - «Десна» (Чернігів) - 2:1

голи: Олександр Гладкий (18-я і 62-а хвилини) - Андрій Тотовицький (21);

«Минай» - «Львів» - 1:2

голи: Антон Шиндер (47) - Алваро Тавареш (13, 45);

«Динамо» (Київ) - «Олімпік» (Донецьк) - 3:1

голи: Артем Бесєдін (30, 90), Віталій Буяльський (77) - Фабрісіо Aльваренга (20);

«Маріуполь» - «Олександрія» - 0:1

гол: Артем Сітало (38);

«Колос» (Ковалівка) - «Шахтар» (Донецьк) - 0:0;

«Рух» (Львів) - «Ворскла» (Полтава) - 1:1

голи: Юрій Климчук (17, з пенальті) - Георгій Цитаішвілі (52).

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Турнірне становище: «Динамо» - 33 очки (після 14-ти ігор), «Шахтар» - 30 (14), «Десна» - 23 (14), «Зоря» - 23 (13), «Ворскла» - 21 (14), «Олександрія» - 19 (14), «Колос» - 19 (14), «Олімпік» - 17 (13), «Маріуполь» - 16 (14), «Львів» - 12 (13), «Дніпро-1» - 11 (13), «Інгулець» - 11 (13), «Рух» - 10 (14), «Минай» - 10 (13).

Фото: УПЛ.

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