«Дніпро-1» переміг «Інгулець» і залишив останнє місце у футбольній Прем'єр-лізі
Зустріч «Дніпро-1» - «Інгулець», завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів «Дніпро-Арени», передає Укрінформ.
М'ячі забили Дуглас, який відзначився на 11-й хвилині, та Олександр Кучеренко (42 - автогол).
Результати інших поєдинків туру:
«Зоря» (Луганськ) - «Десна» (Чернігів) - 2:1
голи: Олександр Гладкий (18-я і 62-а хвилини) - Андрій Тотовицький (21);
«Минай» - «Львів» - 1:2
голи: Антон Шиндер (47) - Алваро Тавареш (13, 45);
«Динамо» (Київ) - «Олімпік» (Донецьк) - 3:1
голи: Артем Бесєдін (30, 90), Віталій Буяльський (77) - Фабрісіо Aльваренга (20);
«Маріуполь» - «Олександрія» - 0:1
гол: Артем Сітало (38);
«Колос» (Ковалівка) - «Шахтар» (Донецьк) - 0:0;
«Рух» (Львів) - «Ворскла» (Полтава) - 1:1
голи: Юрій Климчук (17, з пенальті) - Георгій Цитаішвілі (52).
Турнірне становище: «Динамо» - 33 очки (після 14-ти ігор), «Шахтар» - 30 (14), «Десна» - 23 (14), «Зоря» - 23 (13), «Ворскла» - 21 (14), «Олександрія» - 19 (14), «Колос» - 19 (14), «Олімпік» - 17 (13), «Маріуполь» - 16 (14), «Львів» - 12 (13), «Дніпро-1» - 11 (13), «Інгулець» - 11 (13), «Рух» - 10 (14), «Минай» - 10 (13).
Фото: УПЛ.