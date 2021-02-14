Ла Ліга: «Реал Мадрид» виграв у «Валенсії» і піднявся на другу сходинку

У «Барселони» буде можливість повернути друге місце в наступному матчі.

Мадридський «Реал» обіграв вдома «Валенсію» 2:0 в 23-му турі чемпіонату Іспанії, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі форвард «вершкових» Карім Бензема відкрив рахунок на 12-й хвилині з передачі Тоні Крооса. Той таки Кроос забив другий гол «Реала» на 42-й хвилині і встановив фінальний результат матчу.

Після перемоги над «Валенсією» мадридці знову піднялися на друге місце, маючи 49 очок. Каталонська «Барселона» зможе повернути собі другу сходинку, якщо виграє свій матч у лізі.

Нагадаємо, підопічні Дієго Сімеоне посідають перше місце в Ла Лізі - 54 пункти після 21-ї зустрічі.

Фото: .mundodeportivo.com.



