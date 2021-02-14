«Рух» і «Ворскла» обмінялися голами на «Арені Львів»

Львівський «Рух» розійшовся миром з полтавською «Ворсклою» в матчі 14-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Зустріч на «Арені Львів», завершилася внічию 1:1, передає Укрінформ.

Авторами голів стали Юрій Климчук, який вивів господарів вперед на 17 хвилині ударом з пенальті, і Георгій Цітаішвілі (52) - у складі гостей.

М'ячі забили Дуглас, який відзначився на 11-й хвилині, і Олександр Кучеренко (42 - автогол).

Результати інших поєдинків туру:

«Зоря» (Луганськ) - «Десна» (Чернігів) - 2:1

голи: Олександр Гладкий (18-я, 62-а хвилини) - Андрій Тотовицький (21);

«Минай» - «Львів» - 1:2

голи: Антон Шиндер (47) - Алваро Тавареш (13, 45);

«Динамо» (Київ) - «Олімпік» (Донецьк) - 3:1

голи: Артем Бесєдін (30, 90), Віталій Буяльський (77) - Фабрісіо Aльваренга (20);

«Маріуполь» - «Олександрія» - 0:1

гол: Артем Сітало (38);

«Колос» (Ковалівка) - «Шахтар» (Донецьк) - 0:0;

«Дніпро-1» - «Інгулець» (Петрове) - 2:0

голи: Дуглас (11), Олександр Кучеренко (42 - автогол).

Турнірне становище: «Динамо» - 33 очки (після 14-ти ігор), "Шахтар" - 30 (14), «Десна» - 23 (14), «Зоря» - 23 (13), «Ворскла» - 21 ( 14), «Олександрія» - 19 (14), «Колос» - 19 (14), «Олімпік» - 17 (13), «Маріуполь» - 16 (14), «Львів» - 12 (13), «Дніпро -1»- 11 (13), «Інгулець» - 11 (13), «Рух» - 10 (14), «Минай» - 10 (13).

Фото: УПЛ.