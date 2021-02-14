УХЛ: «Білий Барс» вдруге за два дні програв «Краматорську»

Клуб з Краматорська виграв 20-й матч в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В пропущеному матчі 2-го туру «Білий Барс» (Біла Церква) програв на своєму льоду «Краматорську» 3:4, повідомляє Укрінформ.

Клуб з Краматорська виграв 20-й матч в сезоні. Основний час завершився внічию 3:3. Шайби закидали: Бабинець, Грабовецький, Благой – «Білий Барс»; Сурсов, Жвачкін, Гринь – «Краматорськ». В овертаймі гол Мальцева приніс гостям перемогу.

Пізніше зіграють матч 34-го туру дня «Маріуполь» - «Сокіл» (Київ).

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 56 (31), 2.«Кременчук» - 54 (33), 3.«Сокіл» - 46 (31).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 34-го туру регулярного чемпіонату УХЛ «Білий Барс» (Біла Церква) програв на своєму льоду «Краматорську» 1:2, а «Дніпро» (Херсон) поступився вдома «Кременчуку» 2:3.

Фото: сайт УХЛ