Рамос і «Реал» обговорюватимуть подовження контракту

Раніше капітан «бланкос» відхилив новий дворічний договір.

Захисник «Реала» Серхіо Рамос ще обговорить з клубом можливе подовження контракту, повідомляє Abc.es, передає Укрінформ.

Останнім часом капітан «бланкос» неодноразово особисто спілкувався з президентом клубу Флорентіно Пересом, що може позитивно вплинути на подальших переговорах сторін.

Поки пропозиція «Реала» залишається такою ж: контракт на два роки з урізанням зарплати на 10%. Раніше повідомлялося, що Рамос відповів клубу відмовою і повідомив керівництво про свій відхід в кінці сезону.

Зараз 34-річний захисник схиляється до того, щоб залишитися в Мадриді. Чинний контракт Серхіо з «Реалом» розрахований до кінця червня.

У нинішньому сезоні Рамос зіграв у 18 матчах, в яких забив три голи і віддав результативну передачу. Через травму коліна лідер «вершкових» вибув до кінця березня.

Нагадаємо, «Реал» посідає друге місце в чемпіонаті Іспанії і сьогодні зіграє з «Валенсією» о 17:15.

Фото: Getty Images.