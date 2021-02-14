Чемпіонат світу з біатлону: сьогодні в Поклюці - гонки переслідування
Укрінформ
Чемпіонат світу з біатлону в Поклюці (Словенія) продовжать у неділю, 14 лютого, гонки переслідування.
У чоловічому персьюті на 12,5 км о 14.15 за київським часом Артем Прима стартує 20-м (відставання від лідера - 1 хвилина 02 секунди), Дмитро Підручний - 23-м (1.05), Богдан Цимбал - 30-м (1.20), повідомляє Укрінформ.
Жіноча гонка переслідування на 10 км о 16.30 пройде за участю українських біатлоністок Олени Підгрушної - 11-та (відставання - 1.05), Дар'ї Блашко - 14-та (1.12), Юлії Джими - 37-ма (1.58) та Валі Семеренко - 50-та (2.25).
Продовжать чемпіонат світу у Поклюці жіноча (16 лютого) та чоловіча (17 лютого) індивідуальні гонки.