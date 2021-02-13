Бесєдін: я цього часу чекав дуже довго, готувався до гри

Артем зробив дубль у першому матчі після повернення на поле.

Нападник «Динамо» Артем Бесєдін прокоментував своє повернення на поле після річної дискваліфікації. Сьогодні форвард зробив дубль у матчі 14-го туру чемпіонату України проти «Олімпіка» (3:1), повідомляє Укрінформ.

«Емоції? Я цього часу чекав дуже довго, готувався до гри. Тому добре, що виграли. З упевненістю йдемо далі. Чи порівнюю цей матч зі своїм дебютом? Ні. Треба було просто все згадати, працювати на зборах, працювати в той час, коли ще не міг тренуватися з командою. Ми дуже добре підготувалися і провели хороші збори, тому я дуже радий, що все вийшло», – сказав Бесєдін.

«Дуже важко (грати на такому полі). Ми поки підлаштувалися, вже минув деякий час. Добре, що швидко зорієнтувалися, пропустили, але потім зрівняли. А в другому таймі довели матч до логічного завершення», - додав форвард «Динамо».

Бесєдін не грав в офіційних матчах з грудня 2019 року. Форвард пропустив минулий рік через порушення антидопінгових правил.

Нагадаємо, «Динамо» йде на першому місці чемпіонату України. 18 лютого команда Мірчі Луческу зіграє проти «Брюгге» в 1/16 фіналу Ліги Європи.