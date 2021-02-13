Марченко вийшов у фінал турніру ATP Challenger Tour в Італії
Укрінформ
Український тенісист Ілля Марченко здобув у суботу право виступити у фіналі турніру ATP Challenger Tour в місті Б'єлла (Італія) із призовим фондом 44 тис 820 євро.
У півфінальному матчі українець (№212 ATP) обіграв другого сіяного італійця Федеріко Гайо (140), - 7:5, 6:1, передає Укрінформ.
Суперники провели на корті 1 годину 33 хвилини.
У поєдинку за титул Марченко зустрінеться з переможцем сьогоднішньої гри Енді Маррей (Велика Британія, 125) - Матіас Бург (Франція, 213).
Фото: btu.org.