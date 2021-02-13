Марченко вийшов у фінал турніру ATP Challenger Tour в Італії

Український тенісист Ілля Марченко здобув у суботу право виступити у фіналі турніру ATP Challenger Tour в місті Б'єлла (Італія) із призовим фондом 44 тис 820 євро.

У півфінальному матчі українець (№212 ATP) обіграв другого сіяного італійця Федеріко Гайо (140), - 7:5, 6:1, передає Укрінформ. Суперники провели на корті 1 годину 33 хвилини. Читайте також: Людмила Кіченок вийшла до третього кола Australian Open у парному розряді У поєдинку за титул Марченко зустрінеться з переможцем сьогоднішньої гри Енді Маррей (Велика Британія, 125) - Матіас Бург (Франція, 213). Фото: btu.org.