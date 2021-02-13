Гладкий приніс «Зорі» перемогу над «Десною» у чемпіонаті України

Після зимової перерви в Україні поновився чемпіонат України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги.

У 14-у турі луганська "Зоря" виграла важливий матч у чернігівської "Десни" - 2:1, передає Укрінформ.

М'ячі на запорізькій "Славутич-Арені" забили: Олександр Гладкий (18-та і 62-а хвилини) - у складі луганчан; Андрій Тотовицький (21) - у чернігівців.

У паралаельні грі закарпатський "Минай" на ужгородському "Авангарді" поступився "Львову" - 1:2.

Голи: Антон Шиндер (47) - Алваро Тавареш (13, 45).

Першого ігрового дня у чемпіонаті також зустрінуться київське "Динамо" і донецький "Олімпік" (початок о 17.00; транслюватиме телеканал "2+2").

На неділю, 14 лютого, заплановані поєдинки ковалівського "Колоса" і донецького "Шахтаря" (14.00; "Футбол 2"), "Маріуполя" з "Олександрією" (14.00; "Футбол 1"), "Дніпра-1" з "Інгульцем" із Петрового (17.00; "Уніан ТБ"), львівського "Руха" з полтавською "Ворсклою" (17.00; "Футбол 1").

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Турнірне становище: "Динамо" - 30 очок (після 13-ти ігор), "Шахтар" - 26 (12), "Десна" - 23 (14), "Зоря" - 23 (13), "Ворскла" - 20 (13), "Колос" - 18 (13), "Олімпік" - 17 (12), "Олександрія" - 16 (13), "Маріуполь" - 16 (13), "Львів" - 12 (13), "Інгулець" - 11 (13), "Минай" - 10 (13), "Рух" - 9 (13), "Львів" - 12 (13), "Дніпро-1" - 8 (12).

Фото: zoryafc.com.