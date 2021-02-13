НБА: «Детройт» Михайлюка обіграв «Бостон», «Вашингтон» Леня поступився «Нью-Йорку»

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

«Детройт», за який виступає український захисник Святослав Михайлюк здобув виїзну перемогу над «Бостоном» (108:102), а «Вашингтон» українського центрового Олексія Леня програв удома «Нью-Йорку» (91:109), передає Укрінформ.

В активі Михайлюка - 5 очок і 2 підбирання, Лень набрав 8 очок, зробив 2 блок-шота і 4 підбирання.

Результати поєдинків ігрового дня:

«Вашингтон Візардс» - «Нью-Йорк Нікс» - 91:109 (23:30, 19:23, 22:26 27:30)

«Шарлотт Хорнетс» - «Міннесота Тімбервулвз» - 120:114 (25:30, 35:29, 30:26, 30:29)

«Атланта Хокс» - «Сан-Антоніо Сперс» - 114:125 (29:36, 19:41, 24:33, 42:15)

«Даллас Маверікс» - «Нью-Орлеан Пеліканс» - 143:130 (27:34, 42:31, 39:36, 35:29)

«Бостон Селтікс» - «Детройт Пістонс» - 102:108 (23:27 29:27, 20:28, 30:26)

«Чикаго Буллз» - «Лос-Анджелес Кліпперс» - 106:125 (25:30, 29:28, 24:32, 28:35)

«Денвер Наггетс» - «Оклахома-Сіті Тандер» - 97:95 (16:28, 24:25, 30:26, 27:16)

«Юта Джаз» - «Мілуокі Бакс» - 129:115 (35:31, 34:21, 27:30, 33:33)

«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Мемфіс Гріззліс» - 115:105 (16:31, 30:28, 41:23, 28:23)

«Портленд Трейл Блейзерс» - «Клівленд Кавальєрс» - 129:110 (34:23, 39:29, 27:25, 29:33)

«Сакраменто Кінгз» - «Орландо Меджик» - 112:123 (33:33, 26:31, 28:33, 25:26).