Роналду першим у світі набрав 500 мільйонів підписників у соцмережах

Нападник італійського "Ювентуса" і збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду став першою у світі людиною, чиї акаунти в соціальних мережах сягнули позначки 500 млн підписників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bleacher Report.

Найбільша кількість людей, які підписалися на сторінку Роналду в Instagram - 261 млн. У Facebook на акаунт португальця підписалися 148 млн людей, у Twitter - 91 млн.

Цей португальський футболіст, який також виступав за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» і «Реал», став чемпіоном у трьох країнах (Англії, Іспанії, Італії), він п'ять разів отримував «Золотий м'яч». Крім того, у складі «Манчестер Юнайтед» він виграв Лігу чемпіонів один раз, у «Реалі» - 4 рази. У складі збірної Португалії виграв по разу чемпіонат Європи і Лігу націй.

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Влітку минулого року повідомлялося, що Роналду став першим у світі футболістом-мільярдером.