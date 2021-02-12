Джима, Підгрушна, Валя Семеренко і Блашко - в складі на завтрашній спринт
Укрінформ
Початок гонки - о 15:30.
Головний тренер збірної України Юрай Санітра назвав склад команди на завтрашній жіночий спринт на чемпіонаті світу, повідомляє Суспільне Спорт, передає Укрінформ.
У суботній гонці братимуть участь Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко і Дарина Блашко. Для останньої гонка стане дебютною на чемпіонатах світу.
Жіночий спринт відбудеться завтра о 15:30. Сьогодні стартував спринт у чоловіків, Україну в гонці представляють Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Артем Прима та Богдан Цимбал.
Нагадаємо, чемпіонат світу в Поклюці стартував 10 лютого змішаною естафетою. Збірна України посіла четверте місце, поступившись третьою позицією Швеції 0,5 секунди.
Фото: Getty Images.