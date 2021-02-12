Марченко виграв тригодинний матч у чвертьфіналі турніру ATP в Італії
Укрінформ
Український тенісист Ілля Марченко здобув право виступити у півфіналі турніру ATP Challenger Tour в місті Б'єлла (Італія) із призовим фондом 44 тис 820 євро.
У матчі 1/4 фіналу українець (№212 ATP) обіграв у п'ятницю четвертого сіяного італійця Лоренцо Джустіно (157) - 6:2, 2:6, 7:5, передає Укрінформ.
Суперники провели на корті 3 години 6 хвилин.
У півфінальному матчі Марченко зустрінеться з переможцем поєдинку Даніель Мазур (Німеччина, 244) - Федеріко Гайо (Італія, 140).
Фото: btu.org.