Марченко виграв тригодинний матч у чвертьфіналі турніру ATP в Італії

Марченко виграв тригодинний матч у чвертьфіналі турніру ATP в Італії

Укрінформ
Український тенісист Ілля Марченко здобув право виступити у півфіналі турніру ATP Challenger Tour в місті Б'єлла (Італія) із призовим фондом 44 тис 820 євро.

У матчі 1/4 фіналу українець (№212 ATP) обіграв у п'ятницю четвертого сіяного італійця Лоренцо Джустіно (157)  - 6:2, 2:6, 7:5, передає Укрінформ.

Суперники провели на корті 3 години 6 хвилин.

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У півфінальному матчі Марченко зустрінеться з переможцем поєдинку Даніель Мазур (Німеччина, 244) - Федеріко Гайо (Італія, 140).

Фото: btu.org. 

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