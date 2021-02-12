Бех-Романчук: намагатимемося реалізуватися на чемпіонаті Європи в приміщенні

В Сумах проходить ЧУ з легкої атлетики.

Марина Бех-Романчук впевнено виграла змагання зі стрибків у довжину на чемпіонаті України в приміщенні, повідомляють у ФЛАУ, передає Укрінформ.

Спортсменці вдалося поліпшити найкращий результат сезону, стрибнувши на 6.70 метрів.

«У Сумах стрибалося значно ліпше, ніж у Берліні, але ще є великий брак в розбігу. Розбіг – це основна частина стрибка, від якої все залежить. І якщо він не якісний, не швидкий, то не буде й хорошого результату», - сказала Бех-Романчук.

«Тепер готуватимемося до чемпіонату Європи в приміщенні і намагатимемося там реалізуватися», - додала українка.

Нагадаємо, у Сумах зараз проходить чемпіонат України з легкої атлетики.

Фото: adm-km.gov.ua.