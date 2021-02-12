Ярмоленко пропустить через травму до трьох тижнів

Українець отримав травму в кубковому матчі проти «МЮ».

Півзахисник «Вест Гема» Андрій Ярмоленко пропустить через травму коліна не більше трьох тижнів, повідомив агент футболіста Вадим Шаблій для Zbirna.com, передає Укрінформ.

Повідомляється, що такий термін піде на відновлення по найгіршим прогнозам.

Очікується, що Ярмоленко буде готовий до матчів за збірну України в кваліфікації ЧС-2022 проти Франції (23 березня) і Фінляндії (28 березня).

Раніше була інформація, що хавбек може вибути до кінця сезону через травму коліна, отриману в кубковому матчі проти «МЮ».

Нагадаємо, в поточному сезоні футболіст забив 3 голи (1 з пенальті) і зробив 4 ассисти в 20 матчах за клуб.

Фото: Getty Images.