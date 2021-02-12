Чемпіонат світу з біатлону: сьогодні в Поклюці - чоловічий спринт
Укрінформ
Чемпіонат світу з біатлону в Поклюці (Словенія) продовжить у п'ятницю, 12 лютого, чоловіча спринтерська гонка.
Збірну України на 10-кілометровій дистанції з двома вогневими рубежами представлятимуть Антон Дудченко (7-й стартовий номер), Дмитро Підручний (46), Артем Прима (93) і Богдан Цимбал (97), передає Укрінформ.
Старт гонки запланований на 15.30 за київським часом.
Жіночий спринт на 7,5 км відбудеться в Поклюці днем пізніше, 13 лютого.
Чемпіонат світу з біатлону завершиться 21 лютого.