Чемпіонат світу з біатлону: сьогодні в Поклюці - чоловічий спринт

Чемпіонат світу з біатлону в Поклюці (Словенія) продовжить у п'ятницю, 12 лютого, чоловіча спринтерська гонка.

Збірну України на 10-кілометровій дистанції з двома вогневими рубежами представлятимуть Антон Дудченко (7-й стартовий номер), Дмитро Підручний (46), Артем Прима (93) і Богдан Цимбал (97), передає Укрінформ. Старт гонки запланований на 15.30 за київським часом. Читайте також: Біатлон: Україна прийшла четвертою у змішаній естафеті чемпіонату світу Жіночий спринт на 7,5 км відбудеться в Поклюці днем ​​пізніше, 13 лютого. Читайте також: Чемпіонат світу з біатлону в Словенії відкриває змішана естафета Чемпіонат світу з біатлону завершиться 21 лютого.