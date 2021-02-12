НБА: «Детройт» Михайлюка зазнав поразки від «Індіани»

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

«Детройт Пістонс», за який виступає український захисник Святослав Михайлюк, на своєму майданчику програв «Індіані Пейсерс» - 95:111, передає Укрінформ.

Михайлюк за 9 хвилин на паркеті набрав 2 очки, зробив 2 підбирання та один перехоплення.

Результати поєдинків ігрового дня:

«Бостон Селтікс» - «Торонто Репторс» - 120:106 (34:29, 32:27, 22:24 32:26)

«Х'юстон Рокетс» - «Маямі Хіт» - 94:101 (29:19, 24:28, 10:28, 31:26)

«Детройт Пістонс» - «Індіана Пейсерс» - 95:111 (19:28, 33:24, 18:30, 25:29)

«Голден Стейт Ворріорс» - «Орландо Меджік» - 111:105 (29:19, 18:36, 37:25, 27:25)

«Портленд Трейл Блейзерс» - «Філадельфія Сіксерс» - 118:114 (37:36, 23:27 29:30, 29:21).

Фото: en24news.com.