УХЛ: «Дніпро» програв «Краматорську»
Укрінформ
Клуб з Краматорська виграв 18-й матч в сезоні.
В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 33-го туру «Дніпро» (Херсон) програв на своєму льоду «Краматорську» 3:5, повідомляє Укрінформ.
Клуб з Краматорська виграв 18-й матч в сезоні. Шайби закидали: Крисанов, Чернишенко, Панасенко – «Дніпро»; Гринь, Кривошапкін, Ромащенко, Столяренко, Большаков – «Краматорськ».
Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 56 (31), 2.«Кременчук» - 52 (32), 3.«Сокіл» - 46 (31).
Як повідомляв Укрінформ, в матчах 33-го туру регулярного чемпіонату УХЛ «Кременчук» переміг на своєму льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 8:1, а «Маріуполь» програв «Донбасу» 0:5.
Фото: сайт УХЛ