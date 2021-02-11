«Аль-Ахлі» обіграв «Палмейрас» в матчі за «бронзу» клубного чемпіонату світу з футболу

В Аль-Раяні (Катар) завершився поєдинок за 3-тє місце клубного чемпіонату світу з футболу.

Бронзовим призером турніру став єгипетський «Аль-Ахлі», який у післяматчевій серії пенальті взяв гору над бразильським «Палмейрасом» з рахунком 3:2 (основний час - 0:0), передає Укрінформ.

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У фіналі на Education City Stadium сьогодні зійдуться німецька «Баварія» і мексиканський «Тігрес».

Вирішальний поєдиок відбудеться також в Аль-Раяні, початок о 20.00 за київським часом.

Фото: Getty Images.