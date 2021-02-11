Гауфф після матчу зі Світоліною: Сподіваюсь, я програла чемпіонці

Американська тенісистка Корі Гауфф прокоментувала сьогоднішню поразку від Еліни Світоліної (4:6, 3:6) у другому колі Australian Open.

Гауфф, зокрема, висловила надію, що вона поступилася майбутній переможниці турніру, повідомляє BTU.

"Сьогодні я вперше за довгий час так добре подавала: лише одна подвійна помилка і високий відсоток першої подачі. Мені, однак, не щастило на брейк-поинтах. Словом, є над чим працювати, і сподіваюся, що в мене вийде добре виступити у парному розряді... Еліна провела відмінний матч. Усі гейми були досить рівними, а на брейк-поинтах вона діяла активніше. У мене було кілька брейк-поінтів. Я припускалася помилок, а вона упевнено пробивала з форхенда по лінії. Обидва сети були дуже напруженими , і саме брейки вирішили їхню долю. Чи вважаю я Світоліну претенденткою на титул? Хочеться сподіватися, що я програла суперниці, яка переможе на турнірі", - сказала американка.

Як повідомлялося, у третьому колі Australian Open Світоліна зіграє з Юлією Путинцевою з Казахстану.

Фото: Getty Images.