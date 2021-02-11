Жіноча збірна України з футболу у лютому зіграє проти Сербії та Індії

Під час найближчого навчально-тренувального збору жіноча збірна України з футболу проведе два матчі на турнірі Turkish Women’s Cup 2021.

Перший 2021 року збір, приурочений до підготовки до матчів плей-офф Євро-2022, підопічні Наталії Зінченко розпочнуть 14 лютого в Києві, а вже наступного дня українська делегація вирушить до Туреччини, повідомляє Всеукраїнська асоціація жіночого футболу.

На турнірі Turkish Women’s Cup 2021 українські футболістки зустрінуться зі збірними Сербії (20 лютого) та Індії (23 лютого). Обидва поєдинки, початок яких запланований на 14.00 за київським часом, пройдуть на стадіоні Gold City Sport Complex у місті Аланія.

Паралельно в іншій міні-групі між собою зіграють збірні Нігерії, Екваторіальної Гвінеї та Узбекистану.

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Згідно з медичним протоколом, перед збором на всіх представників національної команди очікує подвійне ПЛР-тестування на COVID-19. Уже відомо, що через позитивний результат тесту на коронавірус на збір не зможе прибути півзахисниця Надія Куніна.

Фото: uaf.ua.