Світоліна охарактеризувала наступну суперницю на Australian Open

Світоліна охарактеризувала наступну суперницю на Australian Open

Укрінформ
Краща українська тенісистка Еліна Світоліна, яка вийшла до третього раунду Відкритого чемпіонату Австралії, поділилася очікуваннями від наступного поєдинку проти Юлії Путінцевої з Казахстану.

Світоліна відзначила бійцівські якості своєї суперниці, яку знає дуже давно, повідомляє Тенісний порту України

"Моя наступна суперниця - вельми непроста. Юлію Путінцеву я знаю з дуже юного віку. Наскільки я пам'ятаю, уперше ми з нею грали, коли нам було по 10 або 12 років. Завжди непросто грати проти того, кого знаєш так довго. У нас з Юлією було багато драматичних матчів. Добре пам'ятаю зустріч на "Ролан Гаррос". Я програвала 2:5 у другому сеті, але вдалося відігратися й перемогти в трьох сетах. Вона - приголомшливий боєць!" - сказала українська тенісистка на післяматчевій пресконференції.

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26-річні Світоліна і Путинцева провели між собою 7 матчів. Українка перемогла в п'яти з них.

Фото: j48tennis.net.

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