Світоліна охарактеризувала наступну суперницю на Australian Open

Краща українська тенісистка Еліна Світоліна, яка вийшла до третього раунду Відкритого чемпіонату Австралії, поділилася очікуваннями від наступного поєдинку проти Юлії Путінцевої з Казахстану.

Світоліна відзначила бійцівські якості своєї суперниці, яку знає дуже давно, повідомляє Тенісний порту України.

"Моя наступна суперниця - вельми непроста. Юлію Путінцеву я знаю з дуже юного віку. Наскільки я пам'ятаю, уперше ми з нею грали, коли нам було по 10 або 12 років. Завжди непросто грати проти того, кого знаєш так довго. У нас з Юлією було багато драматичних матчів. Добре пам'ятаю зустріч на "Ролан Гаррос". Я програвала 2:5 у другому сеті, але вдалося відігратися й перемогти в трьох сетах. Вона - приголомшливий боєць!" - сказала українська тенісистка на післяматчевій пресконференції.

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26-річні Світоліна і Путинцева провели між собою 7 матчів. Українка перемогла в п'яти з них.

Фото: j48tennis.net.