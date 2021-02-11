Світоліна: Матч проти Гауфф пройшов на високому рівні

П'ята "ракетка" світового рейтингу Еліна Світоліна дала коментар після перемоги у другому колі Australian Open над американкою тенісисткою Корі Гауфф (№48 WTA).

Українка відзначила, що це був поєдинок високого рівня, повідомляє BTU.

"Ми обидві відіграли відмінно, цей поєдинок пройшов на високому рівні. Добре подавали, у мене були лише невеликі шанси виконати брейк. Це вдалося зробити, і я задоволена цим. Якщо описати цей матч одним словом, то це слово "енергія". Енергія від глядачів . Грати матч, коли на стадіоні так багато уболівальників, завжди приємно, це приголомшливі емоції. Залишок дня я насолоджуватимуся своєю перемогою, не займатимуся нічим особливим. Разом з тим, я вже у передчутті від наступного матчу".

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Як повідомлялося, у третьому колі Australian Open Еліна Світоліна зіграє з Юлією Путинцевою з Казахстану (28).

Фото: btu.org.