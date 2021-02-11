Чемпіонка Australian Open не змогла захистити титул, програвши у другому колі турніру

У матчі другого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу торішня чемпіонка турніру американка Софія Кенін зазнала поразки від представниці Естонії Кайї Канепі.

Поєдинок тривав 1 годину 5 хвилин і завершився перемогою Канепі в двох сетах - 6:3, 6:2, передає Укрінформ.

За вихід до четвертого раунду змагань Канепі зустрінеться з посіяною під 28-м номером Донною Векич з Хорватії, яка обіграла аргентинку Надю Подорошку - 6:2, 6:2.

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Фото: Global Look Press.