Чемпіонка Australian Open не змогла захистити титул, програвши у другому колі турніру
Укрінформ
У матчі другого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу торішня чемпіонка турніру американка Софія Кенін зазнала поразки від представниці Естонії Кайї Канепі.
Поєдинок тривав 1 годину 5 хвилин і завершився перемогою Канепі в двох сетах - 6:3, 6:2, передає Укрінформ.
За вихід до четвертого раунду змагань Канепі зустрінеться з посіяною під 28-м номером Донною Векич з Хорватії, яка обіграла аргентинку Надю Подорошку - 6:2, 6:2.
Australian Open-2021 пройде до 21 лютого.
Фото: Global Look Press.