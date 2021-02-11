НБА: «Вашингтон» Леня зазнав поразки від «Торонто»

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

«Вашингтон Візардс», за який виступає український центровий Олексій Лень, на своєму майданчику зазнав відчутної поразки від «Торонто Репторс» - 115:137, передає Укрінформ.

Лень вийшов у старті і провів на паркеті 21 хвилину 10 секунд. За цей час він набрав 11 очок, зробив 5 підбирань, 1 передачу, 1 перехоплення та 1 блок-шот. Також на його рахунку 2 втрати і 1 фол.

Результати поєдинків ігрового дня:

«Вашингтон Візардс» - «Торонто Репторс» - 115:137 (28:40, 33:34, 32:29, 22:34)

«Даллас Маверікс» - «Атланта Хокс» - 118:117 (33:32, 19:30, 29:28, 37:27)

«Бруклін Нетс» - «Індіана Пейсерс» - 104:94 (27:18, 35:12, 20:32, 22:32)

«Мемфіс Гріззліс» - «Шарлотт Хорнетс» - 130:114 (34:38, 36:30, 31:15, 29:31)

«Міннесота Тімбервулвз» - «Лос-Анджелес Кліпперс» - 112:119 (32:27, 21:20, 20:33, 39:39)

«Денвер Наггетс» - «Клівленд Кавальєрс» - 133:95 (34:17, 30:26, 36:23, 33:29)

«Чикаго Буллз» - «Нью-Орлеан Пеліканс» - 129:116 (44:34, 22:40 40:14, 23:28)

«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Оклахома-Сіті Тандер» - 114:113 OT (23:37, 34:30, 23:17 25:21, 9:8)

«Фінікс Санс» - «Мілуокі Бакс» - 125:124 (32:32, 27:39, 39:30, 27:23).