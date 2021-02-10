Суперліга: «Будівельник» переміг «Черкаських Мавп»

Команда з Києва виграла 9-й матч в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У матчі третього кола (київський «бабл») «Будівельник» (Київ) обіграв «Черкаських Мавп» 88:80, повідомляє Укрінформ.

Команда з Києва виграла 9-й матч в сезоні і зміцнила свої позиції на 7-му місці. Найрезультативніший гравець матчу: Діон Райт («Черкаські Мавпи») – 28.

В заключному матчі дня «Київ-Баскет» зіграє проти «Дніпра».

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 15 перемог (3 поразки), 83.3%, «Дніпро» - 14 (4), 77.8%, «Тернопіль» - 14 (7), 66.7%, «Хімік» - 13 (7), 65.0%, «Прометей» - 11 (7), 61.1%, «Запоріжжя» - 12 (8), 60.0%.

Як повідомляв Укрінформ, у стартовому матчі третього кола регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги «Тернопіль» обіграв другий склад «Харківських Соколів» 102:47.

Фото: сайт ФБУ