ФК «Інгулець" обіграв «Відзев» на зборі у Туреччині

Футболісти українського клубу Прем'єр-ліги "Інгулець" (Петрове) обіграли польську команду "Відзев" з міста Лодзь (3:1) у своєму зваключному матчі турецького збору.

М'ячі на стадіоні в Аланії українці забивали на 35-й, 82-й та 85-й хвилинах, передає Укрінформ.

14 лютого "Інгулець" проведе перший офіційний поєдинок 2021 року. У 14-у турі чемпіонату України футболісти з Кіровоградщини зіграють у гостях проти "Дніпра-1".

Фото: facebook.com/FCInhulets.