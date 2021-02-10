«Зоря» розірвала контракт з ізраїльським футболістом Гречкіним

Український футбольний клуб "Зоря" (Луганськ) повідомив про розірвання контракту з ізраїльським захисником Максимом Гречкіним.

Про це повідомляє пресслужба ФК "Зоря", передає Укрінформ.

24-річний ізраїльтянин приєднався до "Зорі" на початку нинішнього сезону, але за півроку зіграв лише у трьох матчах.

У суботу, 13 лютого, луганчани зустрінуться в 14-у турі чемпіонату УПЛ з чернігівською "Десною". Початок зустрічі - о 14.00.

Фото: zarya-lugansk.com.