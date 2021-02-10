Суперліга: «Тернопіль» знищив «Харківських соколів»

«Соколів» представляли юнаки з Першої ліги.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У стартовому матчі третього кола «Тернопіль» розгромив у Києві, у «баблі» першоліговий склад «Харківських соколів» 102:47, повідомляє Укрінформ.

Команда з Тернополя виграла 14-й матч в сезоні і вийшла на третє місце турнірної таблиці Суперліги. Найрезультативніший гравець матчу: Дмитро Головчик («Тернопіль») – 18.

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 15 перемог (3 поразки), 83.3%, «Дніпро» - 14 (4), 77.8%, «Тернопіль» - 14 (7), 66.7%, «Хімік» - 13 (7), 65.0%, «Прометей» - 11 (7), 61.1%, «Запоріжжя» - 12 (8), 60.0%.

Нагадаємо, в наступному матчі 11-го лютого «Тернопіль» гратиме проти «Дніпра», «Соколи» зустрінуться з «Будівельником».

Фото: ФБУ.