Матч Ліги чемпіонів УЄФА "Атлетико" - "Челсі" перенесли до Бухареста
Укрінформ
Союз європейських футбольних асоціацій підтвердив, що перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між іспанським "Атлетико" та англійським "Челсі" відбудеться на стадіоні "Арена Націонале" у Бухаресті.
Дата й час початку поєдинку залишаються тими ж самими - 23 лютого 2021 року о 21.00 СЕТ, повідомляєє пресслужба УЄФА.
Гра у відповідь запланована на 17 березня.
Раніше через обмеження, викликаних розповсюдженням нового штаму коронавірусу в Англії, матчі ЛЧ "Борусія" (Менхенгладбах) - "Манчестер Сіті" та "Лейпциг" - "Ліверпуль" перенесли до Будапешта.
Фото: "Арена Націонале" у Бухаресті/gsp.ro.