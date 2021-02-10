Футболіст «Шахтаря» Чурко виступатиме в «Колосі»

27-річний атакувальний хавбек В'ячеслав Чурко перейшов до "Колоса" з донецького "Шахтаря" на правах оренди.

Футболіст проведе у клубі з Ковалівки заключну частину сезону, повідомляє пресслужба "Колоса". В'ячеслав є вихованцем академії "Шахтаря". Гравець виступав за "Шахтар-3", "Говерлу", "Маріуполь", "Металіст", "Академію Пушкаша" (Угорщина) та "Фрозіноне" (Італія). Основна позиція - правий вінгер. Минулої осені В'ячеслав повернувся до "Шахтаря" після оренди в "Маріуполі". Читайте також: Ярмоленко розтягнув зв'язки коліна У суботу, 13 лютого, "Колос" зіграє із Шахтарем у матчі 14-го туру чемпіонату України. Початок гри - о 17:00. Фото: koloskovalivka.com.