Футболіст «Шахтаря» Чурко виступатиме в «Колосі»
Укрінформ
27-річний атакувальний хавбек В'ячеслав Чурко перейшов до "Колоса" з донецького "Шахтаря" на правах оренди.
Футболіст проведе у клубі з Ковалівки заключну частину сезону, повідомляє пресслужба "Колоса".
В'ячеслав є вихованцем академії "Шахтаря". Гравець виступав за "Шахтар-3", "Говерлу", "Маріуполь", "Металіст", "Академію Пушкаша" (Угорщина) та "Фрозіноне" (Італія). Основна позиція - правий вінгер.
Минулої осені В'ячеслав повернувся до "Шахтаря" після оренди в "Маріуполі".
У суботу, 13 лютого, "Колос" зіграє із Шахтарем у матчі 14-го туру чемпіонату України. Початок гри - о 17:00.
Фото: koloskovalivka.com.