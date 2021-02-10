НБА: «Детройт» Михайлюка перервав серію поразок перемогою над «Брукліном»
«Детройт Пістонс», за який виступає український захисник Святослав Михайлюк, на своєму майданчику обіграв «Бруклін Нетс» - 122:111, передає Укрінформ.
«Пістонс» перервали серію з 4-х поразок, а «Нетс» програли 3-тю зустріч поспіль.
Результати поєдинків ігрового дня:
«Детройт Пістонс» - «Бруклін Нетс» - 122:111 (38:26, 25:28, 31:32, 28:25)
«Майамі Хіт» - «Нью-Йорк Нікс» - 98:96 (27:25, 30:30, 19:27, 22:14)
«Нью-Орлеан Пеліканс» - «Х'юстон Рокетс» - 130:101 (30:25, 33:25, 29:31, 38:20).
«Портленд Трейл Блейзерс» - «Орландо Меджік» - 106:97 (31:19, 19: 24,34: 30, 22:24)
«Сакраменто Кінгз» - «Філадельфія Сіксерс» - 111:119 (32:42, 39:24, 20:21, 20:32)
«Юта Джаз» - «Бостон Селтікс» - 122:108 (24:27, 24:20, 42:32, 32:29).
Фото: НБА.