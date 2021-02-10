Костюк програла матч парного розряду і залишає Australian Open

Українсько-білоруський дует Марта Костюк - Олександра Соснович достроково зачохлив ракетки на турнірі серії Grand Slam Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу, який проходить в Мельбурні.

У першому колі парного розряду Костюк і Соснович програли в трьох сетах німкені Моні Бартель і Чжу Лінь з Китаю - 1:6, 6:3, 1:6, передає Укрінформ.

За вихід до третього раунду парних змагань Бартель і Чжу зустрінуться з Олександрою Крунич із Сербії та італійкою Мартіною Тревізан, які взяли гору над китаянками Чжен Сайсай і Дуань Ін Ін - 6:1, 6:3.

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Нагадаємо, Марта Костюк в першому колі одиночного розряду Australian Open поступилася посіяній під 32-м номером росіянці Вероніці Кудерметовій - 2:6, 6:7 (5:7).

Фото: WTA / Jimmie48 Photography.