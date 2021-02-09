«Десна» у більшості поступилася латвійському «Вентспілсу»

Футболісти чернігівської «Десни» провели заключний контрольний матч на навчально-тренувальних зборах в Туреччині.

Спаринг «Десни» з латвійським «Вентспілсом» завершився поразкою підопічних Олександра Рябоконя - 2:3, передає Укрінформ.

У складі чернігівців до перерви відзначилися Ілля Шевцов, який відкрив рахунок на 4-й хвилині, та Павло Полегенько (10). Прибалтійці оформили голи на 9-й, 71-й та 81-й хвилинах поєдинку, який через вилучення на 72-й хвилині, догравали у меншості.

Нагадаємо, після першого кола Прем'єр-ліги «Десна» посідає третє місце, набравши 23 очка в 13-ти матчах (6 перемог, 5 нічиїх при 2-х поразках). Відставання від лідера київського «Динамо» складає 7 очок, у донецького «Шахтаря», який йде другим, - 29 очок.

Перший офіційний календарний поєдинок другої частини сезону «Десна» проведе 13 лютого на «Славутич-Арені» у Запоріжжі проти луганської «Зорі».