Оголошено склад змішаної естафети збірної України на чемпіонаті світу з біатлону

Тренерський штаб збірної України оголосив склад змішаної естафети на чемпіонаті світу з біатлону 2021 року, який стартує в словенській Поклюці 10 лютого.

Як повідомляється на офіційному сайті Федерації біатлону України, в заявку української команди увійшли Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Джима та Олена Підгрушна, передає Укрінформ. Старт гонки заплановано 10 лютого о 16.00 за київським часом. Читайте також: Все про ЧС з біатлону і шанси України Чемпіонат світу з біатлону пройде з 10 по 21 лютого. Фото: biathlonworld.com.