Оголошено склад змішаної естафети збірної України на чемпіонаті світу з біатлону
Укрінформ
Тренерський штаб збірної України оголосив склад змішаної естафети на чемпіонаті світу з біатлону 2021 року, який стартує в словенській Поклюці 10 лютого.
Як повідомляється на офіційному сайті Федерації біатлону України, в заявку української команди увійшли Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Джима та Олена Підгрушна, передає Укрінформ.
Старт гонки заплановано 10 лютого о 16.00 за київським часом.
Чемпіонат світу з біатлону пройде з 10 по 21 лютого.
Фото: biathlonworld.com.