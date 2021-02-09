Оголошено склад змішаної естафети збірної України на чемпіонаті світу з біатлону

Оголошено склад змішаної естафети збірної України на чемпіонаті світу з біатлону

Укрінформ
Тренерський штаб збірної України оголосив склад змішаної естафети на чемпіонаті світу з біатлону 2021 року, який стартує в словенській Поклюці 10 лютого.

Як повідомляється на офіційному сайті Федерації біатлону України, в заявку української команди увійшли Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Джима та Олена Підгрушна, передає Укрінформ.

Старт гонки заплановано 10 лютого о 16.00 за київським часом.

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Чемпіонат світу з біатлону пройде з 10 по 21 лютого.

Фото: biathlonworld.com.

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