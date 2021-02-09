Марченко успішно стартував на турнірі ATP в Італії
Укрінформ
Український тенісист Ілля Марченко здобув перемогу у стартовому матчі турніру ATP Challenger Tour в місті Б'єлла (Італія) із призовим фондом 44 тис 820 євро.
Марченко (№212 ATP) обіграв 158-го тенісиста світу Мартіна Кліжана зі Словаччини - 6:2, 7:6 (9:7), передає Укрінформ.
Суперники провели на корті 1 годину 44 хвилини.
У другому раунді (1/8 фіналу) українець зустрінеться з володарем wild card італійцем Лукою Ванні (456).
Фото: ftu.org.