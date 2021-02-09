Уперше з 2017 року лише одна українка зіграє у 2 колі Australian Open

Харків'янка Еліна Світоліна завдала у вівторок поразки Марі Боузковой з Чехії - 6:3, 7:6 (7:5) - і залишилася єдиною пледставницею України на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу в одиночному розряді.

Востаннє лише одній тенісистці з України вдавалося подолати бар'єр першого кола на Australian Open ще 2017 року. Тоді Світоліна дійшла до третього кола, а в першому раунді ракетки зачохлили Леся Цуренко, Катерина Козлова та Катерина Бондаренко, повідомляє BTU.

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На Australian Open-2021 у парної сітці українки стартуватимуть у середу. Тут нашу країну представляють Марта Костюк, Катерина Бондаренко, а також сестри Надія та Людмила Кіченок.

Фото: btu.org.