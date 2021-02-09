Australian Open: Українські тенісистки зіграють парні матчі у середу

Став відомий розклад третього ігрового дня на турнірі серії Grand Slam Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу, який триває в Мельбурні.

У середу, 10 лютого, на Australian Open розпочинаються змагання в парному розряді, де виступлять чотири представниці України, передає Укрінформ.

Марта Костюк та Олександра Соснович з Білорусі зустрінуться з німкою Моною Бартель і Чжу Лінь з Китаю.

Посіяні під 13-м номером Людмила Кіченок та Олена Остапенко з Латвії зіграють проти японсько-американського дуету Макото Ніномія - Сабріна Сантамарія.

Катерина Бондаренко і Надія Кіченок зійдуться з Марі Боузковою з Чехії та іспанкою Сарою Соррібес-Тормо.

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Australian Open триватиме до 21 лютого.