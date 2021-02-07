«Тігрес» з Жиньяком вийшли у фінал клубного чемпіонату світу

Мексиканський клуб у фіналі зустрінеться з переможцем пари «Аль-Ахлі» - «Баварія».

Мексиканський «Тігрес» обіграв бразильський «Палмейрас» 1:0 і вийшов у фінал клубного чемпіонату світу, повідомляє Укрінформ.

Протягом всього матчу мексиканці тиснули на суперника. На 54-й хвилині у ворота «Палмейрас» поставили пенальті. Лідер «Тігрес» Андре-П'єр Жиньяк реалізував одинадцятиметровий і вивів свою команду вперед.

У фіналі клубного чемпіонату світу «Тігрес» зустрінеться з переможцем матчу «Аль-Ахлі» - «Баварія».

Нагадаємо, за попередніми даними другий матч півфіналу між «Аль-Ахлі» і «Баварією» відбудеться 8-го лютого.

Фото: Getty Images.



