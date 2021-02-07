«Мілан» переміг «Кротоне» і знову очолив Серію А

Нападник «россонері» Ібрагімовіч забив 500-й гол в кар'єрі.

«Мілан» вдома впевнено виграв у «Кротоне» 4:0 в 21-му турі італійської ліги і очолив турнірну таблицю, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі на 30-й хвилині рахунок відкрив Златан Ібрагімовіч з передачі Леау.

В другому таймі той таки Ібрагімовіч подвоїв рахунок, зробивши дубль на 64-й хвилині. На 69-й та 70-й хвилині ще двічі забив форвард «Мілана» Анте Ребіч.

«Мілан» переміг «Кротоне» і повернув собі лідерство в Серії А. Златан Ібрагімовіч забив в цьму матчі свої 500-й і 501-й голи в професійній кар'єрі.

Нагадаємо, «Мілан» очолює турнірну таблицю Серії А, маючи 49 пунктів в активі після 21-ї гри. На другому місці «Інтер» - 47 пунктів.

Фото: gazzetta.it.