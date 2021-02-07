«Зоря» повернулася в Україну після турецького збору

Футболісти луганської «Зорі» завершили навчально-тренувальний збір у Туреччині.

Як повідомляє офіційний сайт «Зорі», у неділю, 7-го лютого, команда прибула у Запоріжжя, передає Укрінформ.

З понеділка «чорно-білі» розпочнуть підготовку до матчу з чернігівською «Десною» у 14-му турі Української Прем'єр-ліги (УПЛ). Перший офіційний календарний поєдинок другої частини сезону «Зоря» проведе 13 лютого на «Славутич-Арені».

Цілий місяць «Зоря» провела в Туреччині, з 7 січня по 7 лютого. Базувалися луганчани в готелі Susesi Luxury Resort, тренуючись, в основному, в дворазовому режимі.

Загалом на зборах команда Віктора Скрипника провела сім спарингів, в яких здобула дві перемоги, тричі зіграла внічию і двічі програла. 10 м'ячів «Зоря» забила і рівно стільки ж пропустила.

Фото: zarya-lugansk.com.