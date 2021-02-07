БК «Одеса» підписав американського форварда
Укрінформ
Баскетбольний клуб «Одеса» повідомив про угоду з 27-річним американським форвардом Териком Бріджманом.
Як повідомляє офіційний сайт одеситів, нинішній сезон Бріджман (зріст 199 см) починав у складі турецького «Анадолу», передає Укрінформ.
У чемпіонаті Туреччини американський баскетболіст зіграв 13 матчів, набирав 12 очок та 7 підбирань за поєдинок.
Бріджман також виступав у чемпіонатах Грузії та Косово.
БК «Одеса» посідає восьму сходинку турнірної таблиці Суперліги України - 6 перемог у 19-ти поєдинках.
Фото: bcdynamo.odessa.ua.