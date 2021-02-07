«Дніпро-1» поступився ташкентському «Локомотиву» на зборах у Туреччині

Футболісти «Дніпра-1» провели черговий контрольний матч на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Зустріч дніпрян з ташкентським «Локомотивом» завершилася на користь команди з Узбекистану - 3:0, передає Укрінформ.

Авторами голів стали Санжар Кодіркулов, який відзначився на 46-й хвилині, Садріддін Абдуллаєв (63) та Дійор Туропов (86).

Заключний спаринг на зимових зборах «Дніпро-1» проведе проти чорногорської команди «Зета».

Після першого кола Прем'єр-ліги «Дніпро-1» посідає останнє місце, набравши 8 очок у 13-ти матчах (2 перемоги, 2 нічиї при 9-ти поразках).